المركزية - عقد "لقاء سيدة الجبل" اجتماعه الاسبوعي في مقر الاشرفيه، حضوريا والكترونيا، وأصدر المجتمعون، بيانا، حذروا فيه، من "المواقف الرمادية للمسؤولين اللبنانيين حيال تنفيذ بنود إتفاق وقف إطلاق النار في تشرين الثاني الماضي، وتحديدا بعد الزيارة الثانية للموفدة الأميركية للشرق الأوسط مورغان أورتاغوس والتحذيرات التي حملتها في هذا الشأن".

ودعا المجتمعون "هؤلاء المسؤولين، الى عدم إنتظار التطورات الإقليمية لأنها غير مضمونة".



ولفت البيان الى "تحمل إسرائيل وإيران مسؤولية عرقلة تنفيذ القرار 1701. ولبنان يدفع ثمن إعتداءات إسرائيل من جهة ورفض إيران السماح ل "حزب الله " بتسليم السلاح للجيش اللبناني بالوتيرة المطلوبة".



وجدد "اللقاء" مطالبته الدولة اللبنانية ب"التطبيق الجدي والفعال للقرارات الدولية من دون تذاك أو تراخ، لأن الوضع خطير جدا في لبنان والمنطقة والمؤشرات الإقليمية والدولية تنذر بتصعيد لا يستطيع لبنان تحمل تبعاته، إن لم يحصن نفسه لمواجهة هذه المؤشرات".