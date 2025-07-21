المركزية - عقد "لقاء سيدة الجبل" اجتماعه الاسبوعي في مقر الاشرفيه، حضوريا والكترونيا، وأصدر المجتمعون، بيانا، قالوا فيه: "يهمّ اللبنانيون اليوم عدم التحاق لبنان بدائرة عنف المنطقة، وقد برهنت الاحداث الاخيرة المؤسفة في محافظة السويداء وانعكاساتها على لبنان، أن التجربة اللبنانية المرتكزة على العيش المشترك هي أقوى من أي فتنة بسبب استخلاص اللبنانيين لدروس الحرب الداخلية بدليل احتواء احداث ضهر البيدر والمرج".

وطالب "اللقاء"، رئيس الجمهورية ودولة رئيس الحكومة، مجددا، "إطلاق مسار تفاوضي مع سوريا الجديدة على قاعدة تكريس معادلة - أوضح صور الاستقلال مقابل أقصى درجات التعاون والتنسيق، تحت عنوان الندية والسيادة الكاملة".

ورأى "إن أحداث الساحل السوري وتفجير كنيسة مار الياس وتوتر أوضاع السويداء، يفتح شهية البعض للتمسك بالسلاح وهذا ما نرفضه جملة وتفصيلا، فـ"اختراع" ذريعة جديدة للتمسك بالسلاح غير الشرعي مرفوض".