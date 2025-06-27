Jun 27, 2025 10:01 PMClock
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سيارة إسعاف في عين التينة... وبري يرد بضحكة!

ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي مساء اليوم الجمعة بخبر دخول سيارة إسعاف إلى مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، ما أثار موجة من التساؤلات عن صحّة رئيس مجلس النواب نبيه بري. 

وفي معلومات حصرية لـ"النهار، "عندما تلقى بري شائعة سيارة الإسعاف ردّ بضحكة ".

وأفادت المعلومات بأن رئيس مجلس النواب كان يتابع آخر التطوّرات في الجنوب.

وكان التلفزيون التابع له (NBN) قد ذكر أن "كل ما يتم تداوله من شائعات حول دخول سيارة إسعاف إلى مقر الرئاسة الثانية غير صحيح".

وتنتشر شائعات كل مدّة عن صحّة رئيس المجلس البالغ من العمر 87 عاماً.

 

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