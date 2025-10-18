11:41 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

سيارات الصليب الأحمر تصل إلى معبر كيسوفيم وتقل الدفعة الرابعة من جثامين الشهداء الفلسطينيين

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o