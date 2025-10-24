آخر الأخبار
"سي.إن.إن": ترامب يدرس خططًا لاستهداف منشآت إنتاج الكوكايين داخل فنزويلا
الأونروا: الحاجة تزداد للمأوى والدفء بغزة مع اقتراب الشتاء ولدينا ا...
2025-10-25 10:00:19
مسيّرة إسرائيلية تحلّق فوق مدينة بنت جبيل جنوب لبنان
2025-10-25 09:46:18
مدير الإغاثة الطبية في غزة لـ"الجزيرة": كنا نأمل إدخال ما يلزم القط...
2025-10-25 09:28:39
آخر الأخبار
تعميم من وزارة الداخلية... هذا ما جاء فيه
الأونروا: الحاجة تزداد للمأوى والدفء بغزة مع اقتراب الشتاء ولدينا المواد اللازمة بالأردن ومصر لكن يمنع إدخالها
مداهمة للجيش تتخللها اشتباكات في الكفاءات
الجيش: تمارين بالذخيرة الحية في رطيبة – اللقلوق
شحادة : نحو لبنان رقمي متقدّم
مسيّرة إسرائيلية تحلّق فوق مدينة بنت جبيل جنوب لبنان
مشاهد وأرقام كارثية من غزة.. "آثار الحرب ستمتد أجيالاً"
مدير الإغاثة الطبية في غزة لـ"الجزيرة": كنا نأمل إدخال ما يلزم القطاع الصحي لكن المعاناة ما زالت مستمرة
الأونروا للتلفزيون العربي: موقف وزير الخارجية الأميركي بمنع الأونروا استئناف عملها ليس جديدا
السفارة الأميركية في بغداد: تم إبلاغ السلطات العراقية بوقوع تفجير مُسيطر عليه صباح اليوم السبت في مركز الدعم الديبلوماسي
لا نريد أن نصدق
ما حقيقة تسجيل 1600 إصابة بداء الكلب؟
تقرير.. البيت الأبيض يضغط لإلغاء عقوبات سوريا "الأشد قسوة"
كيف يؤثر الرمان على صحة قلبك وذاكرتك وبشرتك؟
منطقة الكورة في "القوات" تنظم يوماً طبّياً مجانياً بالتعاون مع عيادات الأرز الطبية
"نحو غرفة عمليات صديقة للبيئة" في أوتيل ديو
حيدر يدفع إلى تعزيز اندماج ذوي الاحتياجات الخاصة في سوق العمل
7 أعراض لا تتجاهلها.. فقد تشير إلى الإصابة بسرطان الدماغ!
رقم سرّي يفتح جميع شبكات الواي فاي
عشية حفل عمرو دياب.. بريدي والبطل: لن نسكت عن هدر مئات الآلاف من الدولارات من حق بلدية بيروت
الأسد محاصر بالغارات والتظاهرات والانهيار: هل يرضخ للحل السياسي؟
بالأسماء: اليكم الفائزين بالإنتخابات البلدية والإختيارية في جبل لبنان
إليكم النتائج الأولية للانتخابات البلدية والاختيارية في الشمال
نداء من رئيس بلدية طرابلس إلى السكان
تقارير مضللة عن حشود عسكرية وروايات عن اقتحامات وهمية...الحدود الشمالية بأمان!
آخر الأخبار
10:08 AM
تعميم من وزارة الداخلية... هذا ما جاء فيه
10:00 AM
الأونروا: الحاجة تزداد للمأوى والدفء بغزة مع اقتراب الشتاء ولدينا المواد اللازمة بالأردن ومصر لكن يمنع إدخالها
9:58 AM
مداهمة للجيش تتخللها اشتباكات في الكفاءات
9:56 AM
الجيش: تمارين بالذخيرة الحية في رطيبة – اللقلوق
9:49 AM
شحادة : نحو لبنان رقمي متقدّم
9:46 AM
مسيّرة إسرائيلية تحلّق فوق مدينة بنت جبيل جنوب لبنان
9:32 AM
مشاهد وأرقام كارثية من غزة.. "آثار الحرب ستمتد أجيالاً"
9:28 AM
مدير الإغاثة الطبية في غزة لـ"الجزيرة": كنا نأمل إدخال ما يلزم القطاع الصحي لكن المعاناة ما زالت مستمرة
9:25 AM
الأونروا للتلفزيون العربي: موقف وزير الخارجية الأميركي بمنع الأونروا استئناف عملها ليس جديدا
9:21 AM
السفارة الأميركية في بغداد: تم إبلاغ السلطات العراقية بوقوع تفجير مُسيطر عليه صباح اليوم السبت في مركز الدعم الديبلوماسي
