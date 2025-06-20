Jun 20, 2025 7:10 AMClock
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"سي.إن.إن": اندلاع حريق بالقرب من مكتب "مايكروسوفت" في بئر السبع في إسرائيل بعد الهجوم الإيراني

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