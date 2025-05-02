May 2, 2025 8:00 AMClock
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"سي.أن.أن" عن تحالف أسطول الحرية المتّجه إلى غزة: سفينة الأسطول التي تعرضت لهجوم بمسيّرة تغرق الآن وهناك ثقب في السفينة وأرسلنا نداءات استغاثة

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