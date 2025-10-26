Oct 26, 2025 7:05 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

سورية: القوات الإسرائيلية تعتقل شابا بعد إقامتها حاجز تفتيش في قرية بريقة في ريف القنيطرة

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o