Jul 25, 2025 3:21 PMClock
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سوريا وأميركا وفرنسا في بيان مشترك: الاتّفاق على ضمان ألا يشكّل جيران سوريا تهديدًا وألا تشكّل سوريا تهديدًا لجيرانها

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