Apr 26, 2025 8:14 AMClock
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سوريا في ردها على قائمة الشروط الأميركية: تعليق إصدار الرتب العسكرية للمقاتلين الأجانب

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