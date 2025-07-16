المركزية - بعدما أثار منشور ساخر نشره مطعم “ساندويش ونص” عبر خاصية “الستوري” على وسائل التواصل الاجتماعي، موجة غضب واسعة بين جمهور نادي الحكمة، بعد أن تضمّن سخرية من الفريق عقب خسارته أمام نادي الرياضي، تحت عنوان “AKALO EL الحكمة”، قام المطعم اليوم بنشر اعتذار.

وقال فيه: “لكل جمهور نادي الحكمة، ولكل شخص تأذى منّا، من القلب منقلّكن… نحنا آسفين”، وأضاف: “ما كان قصدنا نهين حدا، ولا نقلل من احترام أي شخص، بس الحقيقة إنو انجرفنا مع أجواء السوشيال ميديا، ونسينا نركّز على مشاعر الناس اللي بيتابعنا وبيحبّنا”.

وختمت الإدارة بالقول: “اللي نشرناه كان غلط، واللي فكرناه مزحة طلع فعلياً جارح وغير مقبول… ومنستاهل كل رد الفعل اللي إجانا”.

إشارة إلى أن المنشور لاقى ردود فعل غاضبة وانتقادات حادّة من مشجعي الحكمة، ترافق بعضها مع دعوات لمقاطعة المطعم.