اعتبر رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع الثلاثاء أنه يتعيّن على حزب الله أن "يتعظ" من تجربة حركة حماس الفلسطينية في قطاع غزة، وأن يسلّم سلاحه الى الدولة اللبنانية في "أقرب وقت ممكن".

وقال في مقابلة مع وكالة "فرانس برس" من مقرّه في بلدة معراب شمال بيروت، "من المؤكد أن على حزب الله أن يتعظ مما يحدث حالياً مع حماس. هذا سبب إضافي لأن يسلّم سلاحه الى الدولة في أقرب وقت ممكن"، مضيفاً "حرام إضاعة الوقت".

وتجري إسرائيل وحركة حماس مفاوضات غير مباشرة في مصر للاتفاق على آلية تطبيق خطة أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأسبوع الماضي تنص خصوصاً على وقف إطلاق نار فوري ونزع سلاح الحركة ومنع أي حضور لها في حكم قطاع غزة، بعد عامين من حرب مدمرة بينها وبين إسرائيل.