Jul 22, 2025 1:58 PMClock
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سموتريتش يطالب نتنياهو بإمهال حماس 24 ساعة للموافقة على الصفقة أو غلق التفاوض

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