Oct 25, 2025 10:16 PM
أبرز الأحداث
سموتريتش: نتنياهو يمتنع عن طرح موضوع فرض السيادة في الضفة الغربية خلال محادثاته مع ترامب والأخير سيغير رأيه في مسألة الضم عندما يدرك أهمية ذلك لوجودنا وهويتنا

