Jul 29, 2025 11:50 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

سموتريتش: لم نقدم هذه التضحيات الكبيرة لنسلّم غزة من عربي إلى عربي آخر

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o