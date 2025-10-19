Oct 19, 2025 8:58 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

سموتريتش: تدمير حماس واستعادة الأمن واجب أخلاقي وهدف الحرب الرئيسي ولن نهدأ حتى ننجز المهمة

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o