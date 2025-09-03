11:48 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

سموتريتش: إذا حاولت السلطة الفلسطينية المسّ بنا فسنبيدها كما نفعل بحماس

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o