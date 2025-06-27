المركزية - رأى عضو تكتل "لبنان القوي النائب سليم عون أن "ملف حصرية السلاح يقارب خطأً داخليا، فالقاعدة أن يكون السلاح حصرا بيد الدولة، لكن يجب أولا تأمين الظروف الداخلية والخارجية لذلك، عبر طمأنة الناس والجهة التي تحمل السلاح أن الاحتلال الاسرائيلي سينتهي وأن الدولة ستأخذ دورها، وذلك لتسهيل عملية الحل والانتهاء من الموضوع بشكل نهائي".

وقال في حديث الى إذاعة "صوت كل لبنان": "شهدنا في الحرب الأخيرة إمكانيات هائلة واستعمال لكل أنواع الاسلحة"، لافتا الى ان "الضغوط على لبنان ستبقى مستمرة لكن مع فارق كبير جدًا، بحيث أن الضغط لم يعد عسكريا حربيا على الرغم من استمرار وجود خروقات عديدة لاتفاق وقف إطلاق النار، فالمنطقة دخلت في حرب كبيرة جدًا، والخوف كان يتمحور حول إمكانية أن يدفع لبنان أثمانًا تخرج عن إرادته. وبعد انتهاء هذه الحرب لا نزال على أبواب مفاوضات وحلول طابعها سياسي وتترافق دائمًا مع ضغوط".

وختم متمنيا أن "تصب التهدئة والحلول في مصلحة لبنان".