Jul 15, 2025 11:36 AMClock
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سليم عون : قالت الحكومة ان الودائع سوف تكون من اولوياتها ولكن الحكومة حتى الآن لم تضع أي خطة لاستعادة أموال المودعين

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