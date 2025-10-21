المركزية - نفى عضو تكتل "لبنان القوي" النائب سليم عون أن يكون "التيار الوطني الحر قد رشح أو دعم ترشح النائب ميشال دويهي خلفاً للنائب آلان عون في هيئة مكتب مجلس النواب"، مؤكداً في حديث إلى "صوت كلّ لبنان"، أن "الأمر لم يعرض عليه من التكتل أو رئيسه وكل هذا الكلام لا أساس له". ولفت إلى أن "جلسات التشريع معطلة"، مطالباً "بفتح المجلس النيابي للتشريع من أجل الحديث عن تغييرات".

وعن الانتخابات النيابية، أكد "اننا أمام خطر تأجيلها والمشكلة تكمن في كيفية تصويت المنتشرين". ولفت إلى أن تكتل "لبنان القوي" "قدم مبادرة للخروج من هذه الدوامة وهي تستند إلى حقّيْن: إما التصويت لستة مقاعد أو التصويت للداخل اللبناني أي المقاعد كافة عبر صناديق اقتراع في الخارج، لكن المبادرة رُفضت ما يثير الشكوك حول نوايا البعض".

كما أكد رفض تأجيل الانتخابات، قائلا: "سنطعن بأي تمديد للمجلس النيابي".

وعن كلام الموفد الأميركي توم براك، أشار إلى أن "وضع لبنان صعب، ولكن ما يمكن القيام به هو اتخاذ موقف موحّد لإبعاد الاقتتال والخلافات الداخلية وبقوة الحق نقف في وجه الجميع".