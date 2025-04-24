المركزية - شدد عضو تكتل "لبنان القوي" النائب سليم عون على أن المناصفة ليست ورقة تفاوضية يقابلها ثمن سياسي بل هي مبدأ دستوري يخدم مصلحة كل اللبنانيين وليس طائفة دون أخرى".

وطالب عون في حديث الى اذاعة "صوت كل لبنان"، "بضرورة الفصل بين استعادة الصلاحيات من يد المحافظ وبين الاستحقاق الانتخابي البلدي، فالوقت غير مناسب لفتح هذا النقاش، وإذا كنا نؤمن بالمناصفة فعلا فيجب عدم فتح الباب الآن على قضايا إشكالية في توقيت دقيق كالذي نمر به".

ورأى "أن المشهد الانتخابي في مدينة زحلة يتبلور فهناك تحالف بين "الكتلة الشعبية"، و"القوات اللبنانية" وآخر بين النائب ميشال ضاهر وحزب "الكتائب"، أما التيار "الوطني الحر" فلا يزال يترقب اكتمال المشهد قبل إعلان موقفه النهائي متحدثا عن خيارين متقدمين أمام التيار والاعلان سيتم في الوقت المناسب".