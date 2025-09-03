واصل الرئيس ميشال سليمان وأفراد العائلة تقبل التعازي بوفاة والد زوجته اميل سليمان في صالون كنيسة السيدة في عمشيت ومن المعزين النواب اشرف ريفي فادي كرم نديم الجميل سيمون ابي رميا وفيصل كرامي النائبين السابقين اميل رحمة وانطوان زهرا ، الوزير السابق العميد مروان شربل ، قائد الجيش العماد رودولف هيكل ، القنصل جوزف مرتينوس ،عقيلة الرئيس فؤاد السنيورة هدى السنيورة ، نقيب المحررين جوزف القصيفي ،قائمقام جبيل نتالي مرعي الخوري ، صولانج بشير الجميّل ، شانتال جبران باسيل ، رئيس المجلس الثقافي في بلاد جبيل الدكتور نوفل نوفل ، عضو اللجنة التنفيذية في الصليب الاحمر اللبناني أمينة بري فواز ورئيسة مركز جبيل ، رندا كلاب واعضاء الهيئة الادارية، قائد فوج القوى السيارة في قوى الامن الداخلي العميد طوني متى ، المديرين العامين السابقين للدفاع المدني العميدين ريمون خطار ونبيل فرح ، وداد هيكل الخازن ، مدير التوجيه في الجيش اللبناني العميد حسين غدار ، المديرة السابقة للادارة في وزارة الداخلية والبلديات نجوى سويدان فرح ، رئيس مؤسسة ميشال عيسى للتنمية المحلية الدكتور طوني عيسى ، سيلفانا منصور البون رؤساء بلديات ومخاتير وفاعليات

هذا وتتقبل العائلة التعازي غداً من الثانية بعد الظهر حتى السادسة مساء في صالون كاتدرائية مار جرجس وسط بيروت.