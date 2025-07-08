المركزية - قال الرئيس ميشال سليمان في تصريح: "موفد رئيس الولايات المتحدة، السفير توماس جوزف برّاك، الأميركي الجنسية، والذي وقعت مرسوم اعادة الجنسية اللبنانية له ولأولاده الثلاثة وشقيقه جودي برّاك، عاد إلى لبنانيّته الأصيلة حين صرّح بأنّ العالم كله ينظر إلى لبنان باعتباره الجسر بين الشرق والغرب ويمكن ان يعود الى تألقه فهو لؤلؤة المتوسط".

شدد برّاك في كلمته من القصر الجمهوري ان "اذا اردتم التغيير فانتم من يجب ان يحدثه ونحن سنكون الى جانبكم وندعمكم". واردف: "اما اذا لم ترغبوا بالتغيير والتطور وتبادروا فلا مشكلة، فالمنطقة تسير بأسرها بسرعة فائقة وانتم ستكونون متخلفين للأسف".

من له أذنان سامعتان فليسمع".