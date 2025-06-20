المركزية - استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، الرئيس ميشال سليمان واجرى معه جولة افق تناولت التطورات الراهنة محليا وإقليمياً وخارجياً.

واوضح الرئيس سليمان انه ركز مع رئيس الجمهورية "على ضرورة ابقاء لبنان بعيدا عما يجري بين ايران وإسرائيل لاسيما وان لبنان عانى كثيراً من الصراعات في المنطقة خصوصا تلك التي أرخت بثقلها عليه والحقت به اضراراً على مختلف المستويات".

وشدد الرئيس سليمان على وحدة الموقف اللبناني في هذه المرحلة الدقيقة "وضرورة التركيز على مصلحة البلاد العليا وما يخدم لبنان فقط". وأضاف انه اطلع من الرئيس عون على التحرك الاميركي الذي أجراه موفد الرئيس الاميركي توماس باراك "لاسيما في ضوء الارتياح الذي برز

بعد لقاءاته مع رؤساء الجمهورية والمجلس والحكومة، خصوصاً انه استمع باهتمام إلى الاولويات اللبنانية ووعد بمعالجتها بتكليف من الرئيس ترامب. كذلك تناول البحث الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والحياتية على ابواب فصل الصيف، على امل ان يتوقف التصعيد لئلا يتأثر الموسم السياحي اللبناني نتيجة ذلك".

السفير الفلسطیني: واستقبل الرئيس عون السفير الفلسطيني في لبنان اشرف دبور الذي أوضح بعد اللقاء: "انه جرى خلال اللقاء استعراض الأوضاع الفلسطينية والعدوان الإسرائيلي المستمر على أبناء شعبنا في الأراضي الفلسطينية". واعرب السفير دبور "عن الشكر والتقدير لمواقف الرئيس عون الداعمة للقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني في كافة المجالات، وبخاصة رعايته للاجئين الفلسطينيين في لبنان لحين عودتهم إلى وطنهم، وحرصه على تحسين ظروفهم المعيشية والحياتية والتزامهم بالقوانين اللبنانية".

وأكد دبور على احترام الشعب الفلسطيني وقيادته سيادة لبنان وبسط سلطته على كافة أراضيه بما فيها المخيمات الفلسطينية وفقاً لما جاء في خطاب القسم والبيان الرئاسي المشترك خلال القمة اللبنانية- الفلسطينية وعلى الالتزام بالتعاون المشترك والتنسيق الكامل مع الدولة اللبنانية.

ملكة جمال لبنان: واستقبل الرئيس عون ملكة جمال لبنان ندى كوسا في حضور وزيرة السياحة السيدة لورا الخازن لحود، وهنأها على النجاح الذي حققته في مباراة ملكة جمال العالم في الهند وتأهلها إلى قائمة أفضل 20 متسابقة، وحصولها على المرتبة الخامسة في فئة ملكات جمال آسيا وأوقيانوسيا.

وتمنى الرئيس عون لكوسا التوفيق في مسيرتها الجمالية التي تعكس وجه لبنان الحضاري والمشرقي، وشدد على مسؤوليتها كملكة جمال لبنان في ابراز دور لبنان وحضوره المميز في محيطه والعالم.