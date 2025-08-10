رأى رئيس الجمهورية السابق ميشال سليمان أن “الجيش يدفع مرة جديدة ثمنًا غاليًا من خيرة شبابه دفاعًا عن سيادة لبنان وذودًا عن كرامة شعبه”،

وإعتبر في بيان انه “من واجب الجميع التحلي بالمسؤولية التي تقتضي أولًا معرفة كيف وقع التفجير وما هي حيثياته وأسبابه الحقيقية لوضع الأمور في نصابها ومنع كل أنواع الاستنتاجات”.

وأضاف: “تعازينا لقيادة الجيش ولذوي الشهداء الأبرار، على أمل أن يزهر استشهادهم بسط سيادة الدولة على كامل أراضيها، دولة ليس فيها سلاح غير سلاح جيشها، وليس فيها احتلال لأي شبر من ترابها المقدّس”.