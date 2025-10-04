قال الرئيس العماد ميشال سليمان في بيان اليوم: "يكرر حزب الله دعوته إلى الدولة ومسؤوليها لـ«بلّ» قراراتهم، من إعلان بعبدا إلى مقررات مجلس الوزراء الحالي، وكأن هذه السلطات وهؤلاء المسؤولين لا صلة لهم بالشرعية الدستورية، أو كأنهم مجرد فرقاء معارضين. يا ليت صار «بلّ» قرار حرب الإسناد لدى إطلاقها، قبل أن يُبتلى الوطن والشعب ـ حجرًا وبشرًا ـ بنتائجها الكارثية، التي شملت للأسف، أكثر ما شملت، الفريق الذي أطلقها نفسه. معاً نستطيع ان نعيد بناء الدولة ووفقاً للدستور والتعاون وليس بالرفض وبالتهكم والتهديد مع الاشارة ان الانتقاد والمعارضة هما عمل شرعي واخلاقي".