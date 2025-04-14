المركزية - أكد عضو كتلة "الاعتدال الوطني" النائب محمد سليمان أن "مشهد زيارة رئيس الجمهورية للمؤسسات يؤكد حرصه على النهوض بالمؤسسات العامة وإصلاح إدارتها بعدما حلّ بنظامها الفساد والمحسوبيات وعلى متابعته شؤون المواطنين الحياتية".

وأكد أن "في الذكرى الخمسين للحرب الأهلية بات اللبنانيون مؤمنين اليوم أكثر من أي وقت مضى بضرورة قيام الدولة وأهمية الحفاظ على مؤسساتها وحماية أمنها، ما يتطلب دعم قواها الأمنية الشرعية وجيشها والعودة الى تطبيق اتفاق الطائف الراعي للسلم الأهلي والحافظ للعيش المشترك والتزام القرارات الدولية لنحمي لبنان".

وتناول سليمان في كلمة له خلال استقباله وفوداً في دارته في وادي خالد، الاستحقاق البلدي ، معتبراً أن "إنجاز هذا الاستحقاق سيفعّل عمل المؤسسات المحلية والإدارت من جديد بعدما حل الفراغ في أغلب البلدات بسبب حل بعضها ويعيد تكوين إدارت قادرة على الإنتاجية والعمل"،.

وشدد على "وجوب أن تكون المنافسة من مبدأ العمل وخدمة الناس لا الانقسام والتشرذم والتخوين وأن يكون خيار الناس للأكفأ وأن يكون التكاتف والتعاون شعار المرحلة المقبلة لتحسين واقع البلدات والقرى الإنمائي والخدماتي".