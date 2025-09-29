كتب النائب محمد سليمان عبر حسابه على منصة "أكس": إقرار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص اليوم، يشكل محطة أساسية في مسار الإصلاحات المالية وفي زيادة فرص الاستثمار في لبنان.

وهو خطوة أولى نحو تشغيل مطار القليعات ضمن خطة الحكومة، إلى جانب مشاريع إنمائية أخرى تعزز التنمية في مختلف القطاعات".