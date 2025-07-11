Jul 11, 2025 8:45 AMClock
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سليمان: لماذا الإمعان في تشويه سمعة لبنان أمام المجتمع الدولي؟

المركزية - سأل الرئيس العماد ميشال سليمان في تصريح: "لماذا الإمعان في تشويه سمعة لبنان أمام المجتمع الدولي، وبخاصة أمام الدول التي يشارك جنودها في قوات "اليونيفيل"، من خلال الاعتداء عليهم وإهانتهم، ما هي البطولات التي يسجّلها الفاعلون، وما هي الفوائد التي يجنيها محرّكو الأهالي، وما هي الأسرار التي يخشَون انكشافها بعدما وافقوا على نزع السلاح"؟

وقال: "إن وقْع الصفعة (الكفّ) التي تلقّاها أحد جنود هذه القوّة، وشاهدها العالم بأسره عبر شاشات التلفزيون ووسائل التواصل الاجتماعي، هو أقسى وأشدّ إيلامًا من القنابل التي قُصف بها لبنان أو تلك التي انطلقت من أراضيه".

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