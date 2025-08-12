المركزية - قال الرئيس العماد ميشال سليمان في تصريح: "ما اشبه اليوم بالامس عندما وجه المرحوم عميد الكتلة الوطنية برقية تعزية وتهنئة للجيش على اثر مهاجمته مجموعة الضنية مطلع عام ٢٠٠٠ وقضى عليها والتي كانت اول غيث الداعشية في لبنان والمنطقة، قبل ظهورها مجددا في البارد والكشف عن هويتها في عرسال خلال الفراغ الرئاسي.

Général Michel Sleiman-Ministère de la Défense-Liban

Au nom du Bloc National Libanais et en mon nom personnel, je tiens à vous addresser mes très vives félicitations pour le comportement efficace de l'armée libanaise que vous commandez.

Je vous prie de bien vouloir transmettre mes félicitations aux officiers et soldats qui ont combattu avec bravoure. Je vous prie aussi de transmettre mes très sincères condoléances aux parents des militaires qui sont tombés au champs d'honneur pour que survive le Liban.

Raymond Eddé

أضاف: "واليوم الى الجيش اللبناني نردد ما قاله "من اجل ان يحيا لبنان"، ونحن على ثقة ان قيادته وضباطه وجنوده لن يبخلوا بتضحياتهم من اجل انقاذ الوطن ومن اجل جميع اللبنانيين".