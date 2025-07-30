Jul 30, 2025 5:06 PMClock
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سليمان في يوم "الصداقة" : صديقك من صدقك لا من صدّقك

قال الرئيس العماد ميشال سليمان في تصريح  :٣٠ تموز، اليوم العالمي للصداقة. كُتب الكثير عن الصداقة، ولكلٍّ منّا تجاربه، مهما اختلفت ظروفه أو موقعه. أما الذين تولّوا الحكم، فلهم تجاربهم الخاصّة، وقد تكون الأكثر تعقيدًا. ونبدأ بالحكمة الجامعة: “صديقك من صدقك، لا من صدّقك.

صديقك ليس من تنقطع صداقته حين لا “تُكرمه” بمنصب أو بميزة، سواء طلب أم لم يطلب.

صديقك ليس من يبتعد حين تشتدّ الحملة ضدك، أو حين تفشل في قضية ما.

صديقك هو من لا ينساك، حتى لو نسيتَه لانشغالك أو همومك".

صديقك هو من لا يتغيّر عليك إذا أوليت أحد خصومه منصبًا، أو منحت أحد أصدقائه مسؤولية.

وهناك امثلة وعبر لا تعد وتحصى…".

  

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