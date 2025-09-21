أقام المركز الدائم للقرآن الكريم حفل تخريج ثلة من حفظة القرآن في قاعة مسجد ذي النورين في بلدة جرمنايا – الرامة، في حضور النائب محمد سليمان، ورئيس اتحاد بلديات وادي خالد ورئيس بلدية الرامة خالد البدوي، إلى جانب رؤساء بلديات ومخاتير ومشايخ وفعاليات وأهالي الطلاب الناجحين.

استُهلّ الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم، تلتها كلمة الشيخ عبدالله السعيد الذي رحّب بالحضور وبارك للطلاب وأهاليهم هذا الإنجاز، مؤكداً استمرارية المركز بدوراته الصيفية والشتوية، التي أثبتت نجاحاً وفعالية لأبناء المنطقة.

بدوره، بارك النائب سليمان للطلاب المتخرجين من دورات القرآن الكريم، مثمناً جهود المركز.

وتطرق إلى اللقاء الأخير بين الرئيسين السوري واللبناني، معتبراً أنه جسّد عمق العلاقات الثنائية وأهمية تنسيق شؤون البلدين ضمن مبدأ احترام السيادة والقوانين، من دون أن يلغي الروابط الأخوية بين الشعبين اللبناني والسوري.

وأشار سليمان إلى الدور العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية برؤية موحّدة وسياسة هادفة بقيادة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، مؤكداً أن "التضامن العربي هو السبيل لتحصين الساحة العربية في مواجهة المعتدين والمتدخلين، وفي مقدمهم العدو الإسرائيلي الذي يواصل انتهاكاته وعدوانه على غزة واحتلاله المستمر للأراضي اللبنانية".

وعلى الصعيد الداخلي، شدد سليمان على أن النهوض بعكار وإنماءها أولوية، داعياً إلى تضافر جهود القوى السياسية والمجالس المحلية لخدمة جميع البلدات والقرى، منوهاً بما تحققه المجالس التوافقية في وادي خالد من تضامن وتكاتف لمصلحة الجميع.

واختتم الحفل بتوزيع الشهادات والجوائز على الناجحين والتقاط الصور التذكارية.