المركزية - استقبل النائب محمد سليمان في دارته في وادي خالد وفوداً شعبية من مختلف بلدات وقرى وادي خالد وأكروم ودريب، ورؤساء بلديات ومخاتير وفاعليات اجتماعية ودينية، وتم البحث في الشؤون المطلبية والخدماتية وواقع المنطقة والتحديات التي تواجهها.

وأكد سليمان أنّ "واقع عكار يتطلّب توحيد الجهود والعمل بروح التعاون والشراكة للنهوض بالمنطقة وتحسين ظروف أهلها"، وشدد على "أهمية تضافر جهود الجميع لتحقيق التنمية المستدامة"، مشيراً إلى أنّ "المجتمع الدولي والدول الداعمة لا تزال تنتظر من الدولة اللبنانية قرارا حاسما ببسط سلطة الدولة وشرعيتها عبر مؤسساتها الأمنية والعسكرية على كامل الأراضي اللبنانية، بينما لا يزال البعض يراهن على سياسة المحاور والتبعية التي عطّلت الحياة السياسية والاقتصادية وصادرت قرار الدولة في السلم والحرب".

وختم مشددا على أنّ "اللبنانيين ينتظرون أداء مختلفا من العهد والحكومة، وخصوصاً أنّ الوقت لم يعد يسمح بالمزيد من التأخير"، داعياً إلى "استعادة القرار الوطني المستقل والعمل على حماية مصالح اللبنانيين بعيداً من أي اصطفافات خارجية".