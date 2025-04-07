المركزية - استقبل النائب محمد سليمان في دارته في وادي خالد، وفوداً ومراجعات لقرى وبلدات وادي خالد وأكروم والمشاتي، بحثت المعاناة الاقتصادية والمعيشية والإنمائية لقرى وبلدات وادي خالد والحاجة الضرورية لتحسين واقعها الخدماتي، لا سيما صيانة الطرق وزيادة التقديمات الاجتماعية للعائلات الأكثر فقراً.

واعتبر النائب سليمان "اننا أمام مرحلة تتطلب مسؤولية كبيرة ومواقف تحمي وطننا وتساعد على تعزيز إستقرار أمنه وحماية إقتصاده، وأن الحاجة اليوم كبيرة للبدء في مسار العمل والإنجاز، وهو ما يأمله المواطن من هذا العهد ومن الحكومة الجديدة "، مؤكدا متابعته "لملف صيانة الطرق في وادي خالد وأن الوعد بالبدء بإنجازه سيكون قريبا".

وعن الإنتخابات البلدية أكد أن "وزارة الداخلية والبلديات حريصة على إجرائها ضمن المواعيد المعلنة، متمنياً أن "تحمل المجالس الجديدة من يعمل على تحسين واقع بلداتنا ويسعى لخدمتها بعيداً من الانقسامات والخلافات بين الأهل وأبناء المنطقة الواحدة، وأن تكون المنافسة تحت شعار خدمة البلدة وأهلها وتعزيز الإدارات بالكفاءة والإنتاجية والتكاتف بين الجميع".