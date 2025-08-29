المركزية - قال الرئيس ميشال سليمان في تصريح: "الجيش اللبناني هو جيش الوطن لا جيش السلطة، وهو ملتزم بالقرار السياسي .جيش متماسك، متمسّك بالقيم الإنسانية، بالديموقراطية، بحقوق الإنسان، بحرّية التعبير وممارسة الشعائر الدينية، وبالعيش المشترك، رافضًا كل أشكال التعصّب، ومتصديًا للإرهاب أيًا كان مصدره".

أضاف: "لكن لا يمكن حماية هذه القيم على نحوٍ صحيح في ظلّ وجود السلاح العشوائي أو السلاح المنظّم الخارج عن سلطة الدولة. واليوم، بعد اتفاقات وقف الاعتداءات وانتشار الجيش في الجنوب، سقطت كل المبرّرات للاحتفاظ بالسلاح أو بإقامة منشآت عسكرية داخلية خارج إطار الشرعية".

وختم: "إنّ الجيش اللبناني قادر على التصدّي للعدو، حماية الحدود، والقضاء على الإرهاب، بفضل ضباطه وأفراده المستعدين دائمًا لبذل الدم والتضحية باغلى ما عندهم من أجل بسط سيادة الدولة والمحافظة على هذه القيم. المجد والخلود لشهداء الجيش، وأصدق التعازي لذويهم ورفاقهم وقيادة الجيش".