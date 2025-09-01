المركزية - قال الرئيس العماد ميشال سليمان في تصريح: "نؤيّد بشكل كامل الطرح الذي قدّمه دولة رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه برّي، إذ إنّ الحوار يشكّل أكسير الحياة للمجتمعات التعددية".

أضاف: "ويبقى الأمل معقودًا على دولة الرئيس برّي في أن يلتزم الثنائي جهارًا تطبيق إعلان بعبدا، الذي كان هو نفسه شاهدًا على إقراره".

ختم: "لقد كان تحييد لبنان السبيل الأوحد لتجنّب الهزيمة في الحرب السورية وحرب الإسناد، وما ترتّب عنهما من انعكاسات سلبية فادحة على الأرواح والبنى التحتية والمنازل، فضلًا عن الاقتصاد والعلاقات مع الدولة والشعب السوريَّين ومع عدد من الدول العربية".