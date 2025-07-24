المركزية - أكد الرئيس ميشال سليمان "انّ حقوق المغتربين، بل واجباتهم، في اختيار ممثلي الأمة لا يجوز أن تُناقش انطلاقًا من حجم التحويلات المالية التي يرسلونها إلى عائلاتهم وبلداتهم، على أهميتها وقيمتها وتأثيرها الكبير في التخفيف من وطأة الانهيار الاقتصادي".

أضاف في تصريح: "فالمغتربون هم رسل لبنان إلى العالم، والمبشّرون برسالته الفريدة. وإشراكهم في الحياة السياسية الداخلية لا يجب أن يُنظر إليه كمنّة، بل كضرورة وطنية، تُمكّنهم من نقل أفكارهم ورؤاهم للمساهمة في تقويم الاعوجاج وتصحيح التشوّهات التي تُسيء إلى صورة لبنان ورسالته في الخارج".

وختم: "وعليه، فإنّ مناقشة قانون الانتخاب وآلية اقتراعهم يجب أن تنطلق من هذا الدور الجوهري، وهذه الصورة المشرّفة التي يعكسونها في المجتمع الدولي".