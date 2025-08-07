المركزية- أكد نقيب صيادلة لبنان الدكتور جو سلوم بعد لقائه رئيس الحكومة القاضي نوّاف سلام في السراي الحكومي، أهميّة إعطاء الأولويّة لإصلاح القطاع الصحّي لا سيّما الدوائي، بعد كل ما مرّ به من تجاوزات وتفلّت قضى على صحّة المريض وسلامته وصورة لبنان ودوره التاريخي، وذلك عبر خطوات عمليّة إصلاحيّة، خصوصاً عبر إصدار المراسيم التطبيقيّة للوكالة الوطنيّة للدواء وهيئتها الناظمة التي تضمن جودة ونوعيّة الدواء والمتممات الغذائيّة، والتصدّي للمخالفات وكل ما هو غير شرعي ويشكّل تهديداً على الأمن الصحّي.

وأضاف: إن إنصاف الصيدلي الضحيّة الأولى للأزمة، وتحصينه على كافة الصعد في وجه التعديّات، واللا شرعي، واللا نوعي، سيمكّنه من لعب دوره الرقابي في حماية صحة المريض.

كما وضع سلوم الرئيس سلام بأجواء حملة مكافحة الدواء المهرّب والمزوّر التي تقوم بها وزارة الصحة بالتعاون مع نقابة الصيادلة.