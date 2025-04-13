أعلن نقيب صيادلة لبنان الدكتور جو سلوم عبر صفحته على "فايسبوك" ان القوى الامنيّة بعد اقل من ٢٤ ساعة تمكنت من توقيف المعتدي على ٣ صيدليات من خلال سطو مسلّح ، وهو يتقدّم بالشكر من معالي وزير الداخلية العميد أحمد الحجار الذي بادر بالاتصال ووضع وزارة الداخلية بتصرف النقابة والصيادلة ، وقام بجهود استثنائية لايقاف وملاحقة المعتدي، وكذلك معالي وزير الصحة الدكتور ركان ناصرالدين على اتصاله وبيان الدعم الصادر عن الوزارة، ورئيس لجنة الصحة النيابية الدكتور بلال عبدالله وتضامنه ، وكل من قائد المخابرات، وقيادات الاجهزة الامنية التي كانت على تنسيق طوال الليل مع النقيب".

أضاف: "ان هذا الانجاز وهذا الاهتمام من كافة الوزارء والاجهزة انما يعكس صورة بهية عن عهد فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون ، عهد استعادة الدولة وامن المواطن ، وانه سيكون له لقاء قريب مع وزير الداخلية للشكر والتنسيق في حماية الصيدليات".