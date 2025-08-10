قدم منسق لقاء "اللبنانيون الاحرار" سلمان التعازي بشهداء الجيش اللبناني لاهاليهم، رفاقهم، قيادتهم وكافة اللبنانيين الاحرار الذين افتداهم الشهداء بحياتهم وكانوا طليعة شهداء مسيرة استعادة لبنان لذاته.

وتمنى سماحه على اهالي الشهداء وقيادة الجيش السماح لنا بتكريمهم بما يليق بشهادتهم عبر اقامة مراسم دفن جماعية في ساحة الشهداء، فيجتمع اللبنانيات واللبنانيون الاحرار حول نعوش الشهداء مجددين عهدهم باستكمال نضالهم في سبيل لبنان الحرية،العدالة والاستقرار.