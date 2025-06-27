المركزية - في رد مباشر على عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب قاسم هاشم، اعلن منسق "اللبنانيون الاحرار" سلمان سماحه ان "بعد اعادة فتح ملف مزارع شبعا والاصرار على اعتبارها لبنانية لابقائها "مبرراً لبقاء المقاومة" نعلن للمرة الأولى مطلبنا بمحاكمة كل من كان بموقع المسؤولية من رئاسة جمهورية، رئاسة حكومة ووزراء، رئاسة مجلس نيابي ونواب، وقادة الجيش وباقي الاجهزة الامنية، كما المرجعيات الدينية بالاخص الشيعية والسنية كونهم جميعاً منفردين ومجتمعين لم يأتوا على ذكر اي احتلال للأراضي اللبنانية في خطابات القسم او في البيانات الوزارية او في اي مراسلة لجامعة الدول العربية او الامم المتحدة او مجلس الامن، كما امتنعوا عن القيام بأي عمل عسكري او اعلامي او سياسي لاسترداد هذه الأرض منذ تاريخ احتلالها عام ١٩٦٧ ولغاية ١٩٧٨ تاريخ اول اجتياح اسرائيلي للبنان".

ختم سماحه: "اذا كان هنالك من خيانة وطنية فهي بدأت منذ عام ١٩٦٧...او استحوا واسكتوا">