Jun 23, 2025 9:28 PMClock
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سلطنة عمان: نتضامن مع دولة قطر فيما تتخذه من إجراءات تحفظ أمنها واستقرارها

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