Jul 9, 2025 6:08 PMClock
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سلطات ولاية تكساس الأميركية: عدد قتلى الفيضانات في مقاطعة "كير" يرتفع إلى 95

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