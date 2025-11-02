7:51 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

سلطات مقاطعة روستوف الروسية: إصابة شخصين في هجوم مسيرات أوكرانية على المقاطعة الليلة الماضية

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o