استقبل نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الاعلى العلامة الشيخ علي الخطيب في مقر المجلس طريق المطار المنتج العالمي أوسكار الزغبي، المنتج المحلي الاب جوني سابا ومسؤولة الاعلام والعلاقات العامة في فيلم Finikia الاعلامية لور سليمان صعب، الذين اطلعوه على التحضيرات الجارية لتصوير فيلم الفينيقيين بالتعاون مع هوليوود.

وبارك الخطيب كل عمل يسهم في أبراز صورة لبنان الجميلة التي تشكل لوحة متنوعة في العيش المشترك والاحترام المتبادل والتعاون بين مكوناته ،بما يعزز العلاقات البينية ويدعم الموقف اللبناني ويمتن الوحدة الوطنية والانصهار الوطني، وينتج ثقافة الانفتاح والحوار والتعاون على البر والخير.

واكد الخطيب اننا بحاجة الى اعمال فنية لمعرفة التاريخ وغرس القيم الايمانية والأخلاقية لحماية الحاضر والمستقبل بما يوحد الناس على روحية الاديان وتعاليمها التي تنبذ التعصب وتزيل الحواجز بينهم وتجمع ولا تفرق، فالاديان ليست قبائل ولا يمكن ان تدعو الى عصبية وانعزال.

واستقبل الشيخ الخطيب رئيس اللقاء الوطني صادق برق الذي اطلعه نشاطات اللقاء الوطنية والثقافية والاجتماعية التي أقامها وينوي إقامتها في منطقة جبيل .