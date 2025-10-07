المركزية - قام وفد من رؤساء اللجان النيابية المعنية بتطبيق نظام التغطية الصحية الشامل في لبنان بزيارة لجمهورية مصر العربية، وضم، رئيس لجنة الصحة بلال عبد الله ورئيس لجنة الشؤون الخارجية فادي علامة ورئيس لجنة الاقتصاد فريد البستاني.

وتضمنت الزيارة سلسلة لقاءات، إستهلت بلقاء مع القيمين على الهيئة العامة للرعاية الصحية المصرية، ثم مع المسؤولين في هيئة التأمين العام وهيئة الاعتماد والرقابة وهيئة الشراء الموحد، واطلع الوفد على التجربة المصرية في هذا الاطار والتي انجزت النظام الصحي الشامل في ست محافظات مصرية حتى الساعة.

وتأتي الزيارة بالتعاون والتنسيق مع منظمة الصحة العالمية، وفي اطار تفعيل آليات قانون التغطية الصحية الشامل الذي يتم دراسته في المجلس النيابي اللبناني".