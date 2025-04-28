استقبل وزير المهجرين ووزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي الدكتور كمال شحادة النائب هادي أبو الحسن وعرض معه خطة عمل وزارة المهجرين.

وبحث الطرفان المصالحات وخصوصاً تلك التي في منطقة كفرسلوان - جوار الحوز وأبدى الطرفان سعيهما لإتمام مصالحة شاملة.

إلى ذلك، استقبل شحادة النائب أسعد درغام ووفداً من بلدة خربة الجرد في عكار حيث عرضوا معه ملفاتهم لمتابعتها والتي بحاجة إلى دعم الوزارة للعودة إلى قريتهم.

كذلك استقبل شحادة الأب طوني خضرا على رأس وفد من جمعية لابورا وبحثوا في آلية عمل الجمعية وطلبوا دعم الوزارة بالتنسيق بينهما لإدخال الكوادر والكفاءات إلى الإدارات العامة.

وفي السياق، استقبل شحادة وفداً من الـUNDP برئاسة الممثلة المقيمة للبرنامج BLERTA ALIKO والذي استمع إلى خطط وزارة التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي ومشاريعها، وتم البحث بكيفية دعم الوزارة عبر الاختصاصيين المطلوبين.