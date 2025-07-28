المركزية - استقبل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام في السراي الكبير، النائب اشرف ريفي وتناول البحث الاوضاع العامة والمستجدات السياسية.

النائب الخير: والتقى الرئيس سلام النائب احمد الخير الذي قال بعد اللقاء: "عرضنا اخر المستجدات لا سيما الموضوع المتعلق بحصرية السلاح وسيادة الدولة على كامل أراضيها، والمواقف الاخيرة التي تصدر عن الدول الخارجية تجاه لبنان، واكدنا لدولة الرئيس ان اليوم هناك تعويل كبير من اللبنانيين على موقف الحكومة تجاه هذا الامر، في النهاية لبنان لا يستطيع ان يتنفس الا من خلال الرئة العربية والدولية، نحن نحتاج الى دعم المجتمعين الدولي والعربي الذين يطالبون لبنان بتطبيق احد بالبنود الاساسية في اتفاق الطائف والتي هي بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها وحصرية السلاح، واعتقد ان المرحلة المقبلة ستحمل شيئا مختلفا بالتعاطي مع هذا الملف بعد عملية التفاوض الاخيرة ووصولها الى نتائج شبه مخيبة لامال اللبنانيين".

اضاف: "لقد اكد الرئيس سلام أن هذا الامر لا لبس فيه وهذا القرار متخذ على مستوى مجلس الوزراء ولكن يجب العمل على آليات لتنفيذ هذا القرار".

النائب البعريني: كما استقبل الرئيس سلام النائب وليد البعريني على رأس وفد من منطقة عكار، حيث جرى البحث في أوضاع المنطقة واحتياجاتها الإنمائية والخدماتية.

وفد شبعا: كما استقبل الرئيس سلام وفدا من بلدة شبعا بعد اللقاء قال الشيخ فادي اسعد نصيف باسم الوفد: "عرضنا على دولة الرئيس قضية اختطاف اسرائيل لابن شبعا الراعي ماهر فارس حمدان في ٧ حزيران الماضي، ووعدنا دولته بمتابعة الملف، كما تطرقنا الى مواضيع خدماتية ومطلبية تخص البلدة".