المركزية - استقبل رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام، نقيب المحامين في بيروت فادي المصري يرافقه الاساتذة: داني كرم ، محمد مطر ورئيس مركز التحكيم في نقابة المحامين البروفسور نجيب فايز الحاج شاهين.



بعد اللقاء، قال النقيب المصري:"تشرفت بزيارة دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام وشكرته على حضوره إلى نقابة المحامين وإلقائة للخطاب الأساسي الافتتاحي الذي عقد تحت عنوان " ايام بيروت للتحكيم" الذي نظم من قبل مركز التحكيم في نقابة المحامين في "بيت المحامي"، وكان لهذا الخطاب ولحضور دولة الرئيس وقع طيب جدا على المشاركين من 43 دولة وعلى ألالاف من الذين شاركوا في المؤتمر.وأثنينا على العمل المثابر والدؤوب والجهد الذي يقوم به رئيس مجلس الوزراء ومجلس الوزراء مجتمعا من

أجل تحقيق كل ما نصبو إليه .



أضاف:"الهدف الأسمى،أن يعود لبنان وطنا حقيقيا ودولة حقيقية تمارس سيادتها على كامل أراضيها وتفرض نفسها وهيبتها، وتكون رائدة في هذا العالم العربي وفي الشرق. وهذا هو الهدف الأسمى، وهذه هي الاستراتيجية والرؤية التي يعمل عليها رئيس مجلس وزراء ومجلس الوزراء ، ونحن نشد على يد رئيس الحكومة ومجلس الوزراء. ونحن كنقابة محامين مؤتمنون على تحقيق العدالة وعلى دولة الحريات ودولة الحق وعلى أن يعود لبنان وطنا للحرية وللانسان وهذا أمر مهم جدا، ويقتضي أن نلتقط هذه اللحظة التاريخية من أجل تحقيق هذه الأمنية الاستراتيجية وهذا الهدف الاستراتيجي".



وتابع:"تطرقنا مع دولة الرئيس الى أمور فرعية أخرى تتعلق بعمل الدوائر الرسمية والإدارات العامة والسجل العقاري، ذلك إستتباعا لأحاديث سابقة تمت بهذا الخصوص مع دولة الرئيس، ووعدني بمتابعة كل هذه الأمور.وكان هناك بحث في موضوع قطاع العدالة ونهضته استكمالا للقاء الذي عقد الأسبوع الماضي بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي، واصررت على دولته أنه يجب البدء بالعدالة وقطاع العدالة، ونهضتها من البنية التحتية للقضاء، إلى المخصصات، إلى التشكيلات التي هي الاستقلالية الحقيقية للقضاء.

ونحن ايضا لدينا خطة عمل مشتركة مع دولة الرئيس من أجل تحقيق هذه الأهداف".

واستقبل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام عصر اليوم في السرايا النواب؛ وضاح الصادق، ميشال الدويهي ومارك ضو والنائب السابق رامي فنج وجرى عرض للمستجدات الراهنة.



النائب حواط

واستقبل الرئيس سلام النائب زياد حواط الذي قال بعد اللقاء: "عرضنا مع دولة الرئيس في عدد من المواضيع، وأكدنا على ضرورة تامين كافة المستلزمات الضرورية لتسليم السلاح في اسرع وقت ممكن وتطبيق القرارات الدولية وحصرية السلاح في يد الشرعية اللبنانية، وان تكون الدولة اللبنانية هي صاحبة قرار الحرب والسلم، وهذا الموضوع هو بيد مجلس الوزراء مجتمعا، وعلى المجلس اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لحماية لبنان واللبنانيين،خاصة ان لبنان يمر بمرحلة انتقالية وكذلك المنطقة كلها، والتغيرات التي تحصل في المنطقة يجب أن تشمل لبنان وان لا يكون لبنان خارج هذا التحول الذي يحصل في المنطقة.اليوم هناك اهتمام دولي في مستقبل لبنان ويجب ان نستفيد من ذلك وعدم تضييع الفرصة من جديد".

اضاف:" اما على الصعيد الانمائي والاجتماعي سلمنا دولة الرئيس دعوة لزيارة مدينة جبيل وحضور مهرجانات جبيل الدولية في الخامس من آب ونامل تشريفه وللاطلاع على حاجات قضاء جبيل، كما تطرقنا إلى أزمة السير على الأوتوستراد الممتد من ضبية باتجاه طبرجا، وباعتباره أوتوستراد دولي يجب اعادة تلزيمه وتوسيعه من جديد كونه شريان اقتصادي مهم جدا لكسروان وجبيل ولكل الشمال، ويجب ان يكون هذا الموضوع من الأولويات وهو كلف مجلس الإنماء والإعمار وأجرى اتصالاً برئيس المجلس لإعادة دراسة هذا الموضوع، علما ان هذه الطريق كانت لزمت في العام ٢٠١٩ ولكن بسبب الأزمة والانهيار المالي والاقتصادي توقف التأزيم والتمويل، وعاد وطلب دولة الرئيس من مجلس الإنماء والأعمار وضعها ضمن أولوياته."

وقال:"كما طلبت من دولة الرئيس التواصل مع رئيس حكومة جمهورية مصر كونها من اكبر مستوردي التفاح لإعادة النظر في الشروط المشددة التي وضعتها مصر بما يخص التفاح اللبناني، ووعدني ان يتواصل مع وزير الزراعة اللبناني ومع رئيس الحكومة المصري من اجل تامين اعادة تصدير التفاح إلى مصر."