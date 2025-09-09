المركزية - استقبل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام في السراي نقابة خبراء المحاسبة برئاسة ايلي عبود الذي قال بعد اللقاء: "زيارتنا اليوم بروتوكولية ناقشنا خلالها ملاحظاتنا كنقابة للمشاركة الفاعلة في رسم السياسات المالية والنقدية والضرائبية، واقتراح حلول إجرائية لتعزيز الالتزام بالقوانين والأنظمة، ونحن سنزود مجلس الوزراء بمقترحاتنا حول الموازنة والأنظمة المالية، كما ناقشنا امور اخرى تهم خبير المحاسبة المجاز، في ظل مشروع القانون الذي بات على طاولة مجلسي الوزراء والنواب لتامين الحد الادنى من الحمايه للخبير في عمله في القطاعين العام والخاص، وهو ما يؤكد اهمية دورنا في الاصلاح وكشف الفساد خلال الاستعانة بمدققي الحسابات، وكان هناك تفهم من دولته لمطالبنا، وكانت مناسبة ايضا دعونا الرئيس سلام الى المؤتمر الدولي الثاني والعشرين تحت عنوان ‘الشمول المالي من أجل الاقتصاد المستدام’، والذي سيعقد برعاية الرئيس نبيه بري، ليكون منصة حوار واستفادة على مدى ثلاثة أيام، من 30 أيلول إلى 2 تشرين الأول. ويشارك في المؤتمر محاضرون من السلطتين التنفيذية والتشريعية، إلى جانب نخبة من الخبراء والزملاء الدوليين، لمناقشة أفضل الممارسات في الشمول المالي وتطبيق معايير المحاسبة الدولية التي تضمن الشفافية في إعداد البيانات المالية للقطاع العام.”

وأوضح النقيب عبود أنّ المؤتمر يهدف إلى تقديم توصيات عملية ويفتح المجال لتبادل الخبرات الدولية والمحلية، بما يسهم في تعزيز قدرات الخبراء الماليين وتحقيق إصلاحات ملموسة في إدارة الموارد العامة وكشف الفساد.